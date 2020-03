Gemeinden der Fahner Höhe wollen Windkraft gemeinsam planen

Windenergie bleibt im Norden des Kreises ein kontrovers diskutiertes Thema. Nachdem die Pure New Energy AG (PNE) darauf hingewiesen hat, dass der Bau von Windrädern auf den Gemarkungen von Dachwig und Döllstädt schon dieses Jahr beginnen könnte, bekräftigt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fahner Höhe, den Bau der Anlagen nicht verhindern zu wollen: „Diese Vorgehensweise ist kein Abwarten oder Verzögern, sondern eine Berücksichtigung der Gesamtsituation im Planungsgebiet“.

Die Gemeinden haben sich entschieden, eine bauplanungsrechtliche Feinsteuerung vorzunehmen. Es sei in der Verantwortung der Gemeinden, „die Interessen und Belange aller von der Planung betroffenen Beteiligten zu bewerten, gegeneinander abzuwägen und bei den Festsetzungen in den Bebauungsplänen zu berücksichtigen“. Neben Belangen der Grundstückseigentümer gehe es auch um Gemeinwohlinteressen der Gemeinden.

Finanzielle Vorteile und Beteiligung der Bürger

Im Sinne des Gemeinwohls versteht PNE vor allem die finanziellen Vorteile, die Dachwiger und Döllstädter durch den Bau von zwei Windrädern hätten. Gewerbesteuereinnahmen würden die Gemeindekassen füllen und Bürgerbeteiligungen würden die Einwohner am Gewinn teilhaben lassen. Diese Vorteile würden den Bewohnern im Landkreis jedoch verloren gehen, wenn sie zusammen mit Herbsleben planen, da sich nah beieinander stehende Windräder ausschließen würden. Ohne Herbsleben zu planen sei jedoch „planerisch zu kurz gedacht“, heißt es aus der VG. Die gemeindeübergreifende Gesamtbetrachtung sei bedeutend für die Zukunftsfähigkeit des Windparks.

Die VG will neben Bekanntmachungen und dem Auslegen der Pläne in öffentlichen Versammlungen über das weitere Vorgehen informieren. Dabei sollen sich auch alle beteiligten Windenergiefirmen vorstellen können. PNE aber will selbstbestimmt informieren. Am 11. März lädt das Unternehmen um 18 Uhr in die Gaststätte Mühlenhof in Dachwig.