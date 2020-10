Mit einem Dank und einem Blumenstrauß für Sandy Frank, die bis zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl als Beauftragte des Landkreises die Geschicke der neuen Landgemeinde Georgenthal führte, eröffnete der neue gewählte Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) kürzlich die erste Sitzung des neuen Gemeinderates.

Auch die erste Beigeordnete, Cornelia Huck, danke mit Blumen für die Arbeit. Denn die hatten Sandy Frank und andere in Interims-Positionen viel länger als ursprünglich geplant geleistet. Die Wahl im Frühjahr war trotz Hygienekonzept zwei Tage vor der Öffnung der Wahllokale am 22. März mit Blick auf die Entwicklungen in der Corona-Krise vom Landratsamt abgesagt worden. Am 1. Januar waren bis auf zwei die einst zur Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue gehörenden Dörfer und die Gemeinde Leinatal fusioniert. Deshalb waren die Neuwahl der Bürgermeisters und des Gemeinderates erforderlich.

Erst am 6. September war nun nach bundesweit gelockerten Pandemie-Bestimmungen die Wahl möglich. Der Gemeinderat der neuen Landgemeinde kommt mit drei Fraktionen aus. Andreas Dünger, der es als einziger der in Georgenthal wieder aktiven FDP geschafft hat, schließt sich der CDU-Fraktion an. Erik Kühn wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Bei der SPD verzichtete Steffen Kämmerer trotz eines des zweitbesten Wahlergebnisses nach Hofmann auf sein Mandat. Deshalb konnte Vincent Ackermann nachrücken, der sogleich von seinen Genossen zum Fraktionsvorsitzenden bestimmt wurde. Die Wählervereinigung Bürger für Georgenthal und Naundorf/ Allianz der Vereine und Bürger wird durch den erfolgreichen Kandidaten des Vereins Sportgemeinschaft Petriroda gestärkt.

Fraktionsvorsitzender ist Bert Rommeiß, der Ortschaftsbürgermeister von Georgenthal. So kommt die Fraktion CDU/FDP auf 10, die Fraktion der Vereine auf 6 und die SPD auf 4 Mandate.