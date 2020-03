Gemeinderat Nessetal geht mit seinen Sitzungen reihum

Seit Januar 2019 gibt es die Landgemeinde Nessetal. Sie setzt sich aus den Ortschaften Ballstädt, Brüheim, Bufleben mit Hausen und Pfullendorf, Goldbach, Friedrichswerth, Haina, Hochheim, Remstädt, Wangenheim, Warza und Westhausen zusammen, die vorher zur VG Mittleres Nessetal gehört haben. Ihren Sitz hat sie in Goldbach. Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin sind Ende Mai des vergangenen Jahres gewählt worden.

„Es lässt sich wirklich gut arbeiten, das Zusammenwachsen gelingt uns“, meint Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler) aus Remstädt, die Bürgermeisterin. „Auch der neue Gemeinderat legt Wert auf vernünftige, sachliche Arbeit. Die 20 Mitglieder machen sich ihre Entscheidungen dabei nicht leicht und erkundigen sich auch genau, wenn ein Punkt nicht ihren eigenen Ort betrifft.“ Gehe es um ein Thema eines Dorfes, werde dazu vorher der jeweilige Ortschaftsrat befragt – zum Beispiel, wenn der Neubau weiterer Windräder auf der Tagesordnung steht wie derzeit in Westhausen, Ballstädt und Brüheim. Zu den Gemeinderatssitzungen werde außerdem immer in einen anderen Ortsteil eingeladen. „Wir gehen reihum und waren bereits in Goldbach, Hochheim, Wangenheim, Brüheim, Haina und Friedrichswerth“, macht die Bürgermeisterin aufmerksam. Vor der Wahl, als noch alle bisherigen 86 Gemeinderatsmitglieder zusammen tagen mussten, bot nur Bufleben einen ausreichend großen Saal dafür. „Wir stellen fest, dass immer auch Bürger aus diesen Dörfern Interesse zeigen. Das ist ebenfalls wichtig fürs Zusammenwachsen.“

Bei den Feuerwehren sei das auf einem guten Weg. Die gut 200 Mitglieder der Ortswehren haben mit Lukas Knakowsi aus Bufleben einen Nessetal-Ortsbrandmeister gewählt. Michael Moog aus Warza ist sein Stellvertreter. Eine neue Ausrücke-Ordnung mit vier Schwerpunkt-Standorten sorge zudem für einen effektiven Einsatz.