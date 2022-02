Gemeinsamkeit als Lösung

Hendrik Hillermann schreibt über Mitgefühl und Zusammenarbeit, die helfen, Probleme zu bewältigen.

Wenn es gerade nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann wünschen wir uns vielleicht die „gute alte Zeit“ zurück. Dass die auch gar nicht in jeder Hinsicht gut oder gar besser als die heutige Zeit war, wissen wir dabei zumindest unterbewusst sicher selbst. Und trotzdem, die Probleme der Vergangenheit, die gelösten oder überstandenen, fühlen sich harmlos an im Vergleich zu den aktuellen Problemen.

Letztere betreffen uns jetzt, sind uns näher. Wir müssen uns ihnen stellen. Aber dabei können wir nur erfolgreich sein, wenn wir auf das in der Vergangenheit Gelernte zurückgreifen. Man könnte sagen: Wenn wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen wollen, müssen wir das in der Gegenwart tun. Stets wieder bei null anzufangen oder alles auf morgen zu verschieben ist unsinnig.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unzählige Erfahrungen und Erkenntnisse, die aus Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte hervorgegangen sind, stehen uns zur Verfügung. Wir dürfen aus dieser reichen Quelle schöpfen, denn wir teilen sie alle miteinander. Deshalb ist es auch unangebracht, sich seinen Problemen stets allein stellen zu wollen. Wir geben damit nämlich nicht nur ein mächtiges Hilfsmittel aus der Hand, sondern drohen auch einer egoistischen Weltsicht anheim zu fallen.

Der britische Komiker David Mitchell hat es mit folgendem Satz auf den Punkt gebracht: „Deine Kopfschmerzen sind nicht so schlimm wie meine, denn meine Kopfschmerzen sind in meinem eigenen Kopf!“ Wenn wir uns also immer allein um unsere Probleme kümmern, neigen wir dazu, die der anderen als kinderleicht abzutun.

Lösen wir nun auch unsere Probleme – vor allem die kniffligen – gemeinsam, dann kommen wir auch als Gemeinschaft voran. Machen wir es so, wie die christliche Gemeinschaft in der Apostelgeschichte beschrieben wird: „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam.“ (Apg 4,32)