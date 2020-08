Gemüsetag in Mechterstädt fällt wegen schlechter Ernte aus

Der Gemüsetag in der Gärtnerei des Bodelschwingh-Hofes in Mechterstädt, bei dem normalerweise auch das Tomatengewächshaus gezeigt wird, fällt dieses Jahr aus (Archiv-Foto).

Der traditionelle Gemüsetag in der Gärtnerei des Bodelschwingh-Hof Mechterstädt fällt in diesem Jahr aus. Das teilte die Abteilungsleiterin der Gärtnerei, Cathrin Jacob, mit. Er sollte am Samstag, dem 22. August, stattfinden. „Normalerweise ist Ende August Hochbetrieb und Erntezeit. Doch die anhaltende Trockenheit und eine Gurkenkrankheit haben dazu geführt, dass die Ernte in diesem Jahr für einen Gemüsetag zu spärlich ausfällt. Die Gärtnerinnen und Gärtner vom Bodelschwingh-Hof bedauern das sehr“, so Jacob.

20 Frauen und Männer mit Behinderungen bewirtschaften Freilandflächen und Gewächshäuser. Auf dem Freiland werden Feldgemüse, Sommerblumen und Kräuter angebaut, unter Folie Gurken, Tomaten und Paprika. Dazu werden Blumen und Gestecke zu allen Gelegenheiten angeboten.

Die Gärtnerei könne auf 70 Jahre Erfahrungen zurückschauen. Sie wurde 1949 von Gärtnermeister Vogel gegründet. Die Anfänge seien nicht einfach gewesen. „Der Boden ließ sich nur sehr mühsam nutzbar machen, weil es kein Wasser gab und die Erde nicht besonders ertragreich war“, sagt Jacob.

Die Gärtnerei ist werktags von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Dort können neben Obst und Gemüse auch Blumen-, Kräuter- oder Gemüsepflanzen gekauft werden.