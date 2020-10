Genealoge aus Gotha: Martin Bauer ist tot

Der 1926 in Gotha geborene Geistliche und Genealoge Martin Bauer ist tot. Das berichtet die Stadtverwaltung Gotha. Wie erst jetzt bekannt wurde, sei er bereits im Februar im hessischen Messel verstorben. Bauer war der Sohn von Gerhard Bauer, dem führenden Kopf der Bekennenden Kirche in Deutschland im Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Gerhard Bauer und dessen Mitstreiter Werner Sylten wurden vom Hitler-Regime verfolgt, wie Martin es bereits als Kind zu spüren bekam. Er sowie Walter und Reinhard Sylten, Söhne von Werner Sylten, wurde 1998 vom damaligen Oberbürgermeister Volker Doenitz (SPD) nach Gotha eingeladen und trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Martin Bauer war Absolvent des Gymnasiums Ernestinum in Gotha. Er studierte Theologie in in Münster, Göttingen und Jena und stand später im kirchlichen Dienst in Holzthaleben.

Ab 1960 ging er als Pfarrer der Reglerkirche und Dozent für Kirchengeschichte nach Erfurt, wurde ab 1969 Superintendent in Zeitz.

Zur Geschichte Erfurts hat Martin Bauer mehrere Bücher veröffentlicht. Für seine genealogischen Publikationen und Forschungen ist er mit der höchsten Auszeichnung der Genealogen in Deutschland, der Johann-Christoph-Gatterer-Medaille, geehrt worden.