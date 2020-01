Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Generationen von Mühlbergern pflegen ein Hobby

Vorsichtig hält Hank Koch eine Taube in den Händen, im Griff des 13-Jährigen macht der Vogel keinen Mucks. „Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter“, erklärt der junge Mühlberger. Manche seien wilder, manche ganz ruhig. Diese Vielfalt mag er an seinem Hobby, dem Geflügelzüchten. Dafür hat er bei der Rassegeflügelschau in Mühlberg am Wochenende sogar die Bestwertung erhalten.

Rund 300 werden am Wochenende in der Kulturscheune von 36 Ausstellern präsentiert, erklärt Daniel Schönefeld, Vorsitzender des Mühlberger Geflügelzüchtervereins. Insgesamt seien 34 Geflügelrassen zu sehen. Besonders stolz ist er auf drei Nachwuchszüchter, die an diesem Tag ausstellen. Unter den 65 Vereinsmitgliedern gibt es vier Jugendliche, die Hoffnung machen auf eine lebendige Vereinszukunft. Die Vereinsschau leitet André Walther. „Vorzüglich“ lautet das Urteil zu Hanks Altenburger Trommeltaube. Die Bestnote wurde zur Geflügelschau in Mühlberg insgesamt sieben Mal vergeben. 20 Mal gibt es das „Hervorragend“, die zweitbeste Wertung. Ein „Sehr gut“ erhält der elfjährige Simon Schönefeld für sein schneeweißes federfüßiges Zwerghuhn. Für beide Jungen ist das Züchten ein Hobby, dem sie mit ihren Großvätern nachgehen. Großes Jubiläum in fünf Jahren Der Mühlberger Geflügelzüchterverein besteht sein 95 Jahren. 2025 können die Vereinsmitglieder das gleiche Jubiläum feiern wie die Wölfiser Vereinskollegen. Auch zu deren Schau reisten am Wochenende Mühlberger Geflügelzüchter an, wie Kay Braun. Mit seinen dunkelroten Zwerg-Rodeländer-Hühnern erreichte er bei der Schau sehr gute Ergebnisse. Vereinsfreundschaft pflegen die Mühlberger zudem mit dem Geflügelzüchterverein im hessischen Biebergemünd. Bei der diesjährigen Schau ehrt der Geflügelzüchterverein zwei seiner langjährigen Mitglieder, Hubert Kochlet und Gottfried Meier. Gedacht wird mit einem Ehrenpreis zudem dem verstorbenen Mitglied Günther Pabst. Daniel Schönefeld dankt den Sponsoren, die die zur Neujahrstradition gewordene Vereinsschau Jahr für Jahr möglich machen.