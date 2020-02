Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geomatiker in Gotha werden

Wenn sich zum Aktionstag der Agentur für Arbeit am Mittwoch, 4. März, Werktore und Bürotüren von Hunderten Unternehmen in Thüringen öffnen, steht ein Ausbildungsberuf im Mittelpunkt: Geomatiker. Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (THBG) gibt Jugendlichen an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr einen Einblick in den Arbeitsalltag des Geomatikers. Plätze für 40 Teilnehmer gibt es im Katasterbereich Gotha. Interessierte können sich dafür noch bis Donnerstag, 27. Februar, anmelden.

Das Berufsbild des Geomatikers gibt es erst seit 2010. In einer dreijährigen dualen Ausbildung wird alles von der Erfassung von Geodaten über die Weiterverarbeitung bis zur Visualisierung und dem Marketing vermittelt. Mit abgeschlossener Ausbildung können Geomatiker in der Vermessung für Land und Kommunen arbeiten, in Kartographie-Unternehmen, in der Fernerkundung sowie in Firmen mit Anwendung von Geoinformationssystemen.

Interesse an Mathematik, Geografie und Informatik als Voraussetzung

Das THBG geht zudem davon aus, dass die Anwendungsbranche wächst. Gebraucht werden Auszubildende mit Interesse an Mathematik, Geografie und Informatik, mit gutem Seh- und räumlichem Vorstellungsvermögen.

Im ersten Ausbildungsjahr können angehende Geomatiker in Gotha arbeiten und zur Berufsschule gehen. Im zweiten und dritten Jahr soll die Ausbildung am THBG in Erfurt und an Außenstellen in Heimatnähe erfolgen. Die Ausbildung wird mit bis zu 1140 Euro brutto vergütet.

Interessierte tragen sich auf ba.tagderberufe.de/anmeldung bis Donnerstag, 27. Februar, ein.