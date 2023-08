Beim „Dialog in bewegten Zeiten“ am Donnerstagabend im Biergarten der „Teigmacher“ in Bad Tabarz stellten sich (von rechts) Bürgermeister David Ortmann, Landtagsabgeordneter Matthias Hey und Thüringens Innenminister Georg Maier (alle SPD) den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.