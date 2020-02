In die Bremer Straße 2 lädt die Waltershäuser SPD am Dienstag, 18. Februar, ab 19 Uhr zum Gespräch ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Georg Maier zum Gespräch in Waltershausen

Was genau ist eigentlich am 5. Februar bei der Ministerpräsidentenwahl passiert? Warum ging ein Aufschrei durchs Land? Weshalb ist Kemmerich zurückgetreten und was passiert jetzt? Gibt es Neuwahlen? All diese Fragen wollen Genossen des Waltershäuser Ortsvereins der SPD öffentlich diskutieren, teilen sie mit.

Dafür haben sie sich den hiesigen Landtagsabgeordneten und Innenminister a. D., Georg Maier, eingeladen. Er werde aus seiner Perspektive von den spannenden Tagen berichten und sich anschließend der Diskussion mit den Zuhörern stellen. Die Veranstaltung beginnt am 18. Februar in der Bremerstraße 2 in Waltershausen. Der Ort ist Einheimischen unter dem Namen „Süße Ecke“ bekannt.