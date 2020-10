Georgenthal: 1500 Euro Preisgeld für neue Setzlinge

Die Forstbetriebsgemeinschaft Totenkopf-Vitzerod (FBG) hat am Samstag den Umweltpreis 2020 des Landkreises Gotha erhalten. „Das Preisgeld von 1500 Euro wird in neue Setzlinge investiert“, sagt Christine Schmidt, Vorsitzende der Waldgemeinschaft Günthersleben, die zur Forstbetriebsgemeinschaft gehört. Einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis erkannte die Jury Schülern der 8. und 9. Klassen des Gymnasium Ernestinum zu, die im Frühjahr 2020 Pflanzaktionen auf dem Krahnberg unterstützt haben. Lehrerin Annekathrin Greiner nimmt ihn mit den Schülern Celine Brand und Luis Dimde entgegen.

Sonderpreis für das Gymnasium Ernestinum: hier Lehrerin Annekatrin Greiner mit Celine Brand (links) und Luis Dimde. Foto: Wieland Fischer

Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) überreicht die Preise am Parkplatz Rodebachmühle. Dort haben sich am Samstagvormittag mehr als 100 Mitglieder und Gäste der Forstbetriebsgemeinschaft zum Arbeitseinsatz versammelt. Seit Jahren arbeitet die im Jahr 1993 gegründete Forstbetriebsgemeinschaft – ein Zusammenschluss privater und kommunaler Waldbesitzer der Drei-Gleichen-Region, das Gros kommt aus Günthersleben-Wechmar sowie Schwabhausen, Kornhochheim, Herrenhof – am Waldumbau, sagt deren Vorsitzender Uwe Szpöt.

Sie bewirtschaftet flächenübergreifend etwa 930 Hektar Wald zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz. Davon sind 400 Hektar Kommunalwald. Mehr als 500 Privateigentümer besitzen den Rest. Die Erlöse aus dem Holzverkauf werden nach Flächengröße geteilt.

Bereits im Gründungsjahr begannen die Mitglieder der FBG, die vorherrschende Fichte zu ergänzen, 9680 Buchen wurden gepflanzt. Dies setzt sich bis heute fort.

Tobias Rüdiger erklärt Wechmarern, was wo wie gepflanzt wird. Foto: Wieland Fischer

In den letzten fünf Jahren sind rund 80.000 Bäume gepflanzt worden, sagt Vorsitzender Szpöt. Dafür werden im Frühjahr und Herbst Arbeitseinsätze durchgeführt. Im Laufe der Jahre sind so mehr als 100.000 Küsten- und Weißtannen, Douglasien, Lärchen, Hemlocktannen, Roteichen, Ebereschen, Buchen, Ahorn, diverse Obstsorten sowie Exoten wie Esskastanien oder Atlaszedern gepflanzt worden. Allein im Frühjahr 2020 kamen mehr als 12.000 Setzlinge in die Erde.

Zum ersten Mal in den 23 Jahren seit Vergabe des Kreis-Umweltpreises werde die Forstwirtschaft in ein Licht gerückt, was sie dringend gebrauchen könne, sagt Forstamtsleiter Gerhard Struck in seiner Laudatio. Hinsichtlich des Klimawandels sei die Forstwirtschaft ein großer Teil der Lösung.

„Wir wollten die Akteure in den Vordergrund rücken, die den Worten auch Taten folgen lassen“, begründet Wolfgang Ortlepp die Entscheidung der Jury. Freitagmittag Schilder hoch halten, das sei das eine, Samstagvormittag in den Wald gehen, das andere, merkte Landrat Eckert an.

Bürgermeister Jens Leffler und Mandy Kecke pflanzen Bergahorn und Roteiche. Foto: Wieland Fischer

Mit der FBG Totenkopf-Vitzerod werde nicht eine einzelne Person, sondern eine generationenübergreifende Gemeinschaft gewürdigt, freut sich Struck. Sie binde auch junge Leute an den Wald. Mit Tausenden heranwachsenden Bäumen werden über Jahrzehnte Tonnen von Kohlendioxid gebunden, erinnert Struck. Außerdem sei Holz bei allen wirtschaftlichen Erwägungen ein „super nachhaltiger“ Rohstoff. „Auf den werden wir auch in den kommenden Jahren in Europa nicht verzichten können.“

Die FBG habe mit ihrer vorausschauenden Arbeit den Wald aus eigenen Mitteln bedarfsgerecht erschlossen. Sie übernehme auch die Jagd in Eigenregie. Das halte den Wildverbiss in Grenzen und verändere den Wald deutlich in Richtung Naturnähe.