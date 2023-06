Georgenthal baut weiter Schulden ab

Georgenthal. Die Landgemeinde zahlt einen Kredit über rund 180.000 Euro zurück und baut damit weiter Schulden ab.

Der Tilgung des Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist bei der Thüringer Aufbaubank in Höhe von rund 180.000 Euro stimmte der Gemeinderat der Landgemeinde Georgenthal jüngst in seiner Sitzung zu. Die Sondertilgung wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2023 veranschlagt. Der Wegfall der Zins- und Tilgungsleistungen wirke sich positiv auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus, hieß es in der Begründung weiter.

Im Darlehensvertrag wurde vereinbart, dass zum Ende der Zinsbindung das Darlehen außerplanmäßig ganz oder teilweise zurückgezahlt werden kann. Die im Änderungsvertrag vereinbarte Zinsbindungsfrist läuft am 30. September diesen Jahres aus.