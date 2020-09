Georgenthal: Illegale Müllentsorgung im Wald

Dreist im Wald abgekippt und damit auch noch einen Waldweg blockiert wurden Unrat und Bauschutt im Wald bei Georgenthal. Laut Dirk Dubetz vom Frostamt Finsterbergen muss dies bereits in der 39. Kalenderwoche geschehen sein. Da die Ablagerung auch Asbest enthält, wurde die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft übergeben, teilt das Landratsamt Gotha mit. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt auch das Umweltamt unter der Rufnummer: 03621 214193 entgegen. Laut Dubetz sei dies nicht der erste Fall illegaler Entsorgung in diesem Bereich. Vor drei Monaten lag eine Lastkraftwagen-Ladung alter Reifen auf einem Waldweg.