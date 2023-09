Georgenthal wird zum Tatort

Georgenthal. Krimilesung in der Bibliothek: Echte Fälle aus dem Gothaer Land.

Der Landkreis Gotha ist zwar eine Region mit vergleichsweise geringer Kriminalität. Dennoch war der Kreis bis in die jüngere Vergangenheit immer wieder Schauplatz spektakulärer Verbrechen. Davon erzählt der Journalist Mirko Krüger am Freitag, den 29. September, um 19 Uhr in einer Buchlesung in der Bibliothek von Georgenthal. Die Gemeinde war eine Hochburg des Hexenwahns. Vor allem aber ist Gotha mit dem spektakulären Kunstraub von 1979 in die Kriminalgeschichte eingegangen.

Tickets gibts in der Touristinformation und in der Bibliothek.