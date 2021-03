Georgenthaler Samstagsmarkt wächst

Der Samstagsmarkt in Georgenthal bekommt immer mehr Zulauf. (Archivbild)

Am Samstag, dem 13. März gibt es von 8 bis 13 Uhr wieder auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus in der Bahnhofstraße 8, das auch die Bibliothek und die Tourist-Info beherbergt, einen Samstagsmarkt. Der Märkte gewinnen an Beliebtheit bei Kunden und Händlern, beobachtet Olia Eichhorn, die als Organisatorin der Landfrauenmärkte auf dem Gebiet Erfahrung hat und mit dem „Landhauch Vintage & Conceptstore“ unmittelbar nebenan ein Geschäft betreibt, soweit es die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Krise zulassen.