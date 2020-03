Georgenthal. Wähler, die wegen der Corona-Situation in Sorge sind, können per Briefwahl an den Wahlen in Georgenthal teilnehmen.

Georgenthaler Verwaltung weist auf Briefwahl hin

Die Georgenthaler Verwaltung macht die Wähler infolge der aktuellen Lage durch den Corona-Virus auf die Möglichkeit zur Briefwahl aufmerksam. Am 22. März sind die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen der neuen Gemeinde anberaumt. Der Termin werde gehalten; es seien zwölf Wahllokale geplant, die Briefwahl sei jedoch all jenen empfohlen, die in Sorge sind. Die Briefwahl-Unterlagen können im Internet unter „georgenthal.de" (Rathaus – Wahlen) per Formular beantragt werden. Informationen gibt es bei Frau Ulfich unter Tel. 036253/38223. Die Gemeindeverwaltung (kein Publikumsverkehr) ist telefonisch und per E-Mail erreichbar.