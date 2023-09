Gerechtere Energiewende: Ralph Lenkert kommt nach Gotha

Gotha. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert kommt auf den Gothaer Neumarkt. Thema wird unter anderem das neue Heizungsgesetz.

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) macht auf seiner Sommertour auch Station in Gotha. Am Mittwoch, 13. September, stellt er sich zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Neumarkt den Fragen und Anregungen von Passanten. Zudem will er unter dem Titel „Wärme und Wohnen – bezahlbar für alle“ über die Positionen der Linken zur Neuregelung des Heizungsgesetz informieren.

Die Politik der Bundesregierung im Namen des Klimaschutzes und der Energiewende werde für Menschen mit geringem Einkommen immer weniger bezahlbar. Seine Partei habe deshalb für das Heizungsgesetz sozial gerechte Förderkonzepte vorgeschlagen und fordert unter anderem eine Vermögenssteuer, um Klimaschutz zu finanzieren.