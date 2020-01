Gerichtsbericht aus Gotha: Salami und Kekse als Diebesgut

Den Wert des Diebesgutes beziffert die Staatsanwaltschaft mit nicht einmal vier Euro. Der Angeklagte hatte sich im Supermarkt eine Packung Salami und eine Packung Kekse mit Schokoladenüberzug geschnappt. Sonderlich geschickt zeigte er sich dabei nicht. Und deshalb steht er erneut vorm Amtsgericht in Gotha.

Richterin Wera Luckhardt macht deutlich, dass ein Diebstahl dieser Größenordnung eigentlich kein Fall sei, der hier verhandelt werden müsse. Das ändere sich jedoch, wenn der Angeklagte schon mehrfach einschlägig vorbestraft sei. In diesem Fall kommen 18 Delikte zusammen, wegen denen sich der junge Mann bereits vor Gericht verantworten musste. Nicht selten endete das mit einer Freiheitsstrafe.

Bezeichnend ist, dass es eine ganze Reihe verschiedener Thüringer Amtsgerichte sind, die sich mit dem Angeklagten beschäftigen mussten. Und so vielfältig sind auch die Delikte, die ihm angelastet werden. Diebstahl, allein oder in Gemeinschaft begangen, Raub, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung, Besitz einer verbotenen Waffe und Verstoß gegen das Sprengstoffmittelgesetz sind im Bundeszentralregister aufgelistet.

Angeklagter ist geständig und bereut die Tat

Schon vor dem Prozess hat sich der Angeklagte geständig gezeigt, so dass die Richterin darauf verzichten kann, Zeugen vorzuladen. Das ist auch im Interesse des Angeklagten. Wird er verurteilt und machen die Zeugen Auslagen geltend, muss er diese ebenso bezahlen wie die Prozesskosten.

Von Wera Luckhardt befragt, warum er denn ins Ladenregal gegriffen habe, gesteht der Mann ein, dass allein Hunger die Triebkraft war. Nach seiner letzten Haftentlassung habe er neun Monate auf der Straße gelebt. Als er endlich eine Wohnung gefunden hatte, verschlang die alles Geld, was er noch besaß. Er gibt zu, dass es dumm war zu stehlen.

Aufgrund der geringen Summe und der geständigen Einlassung schließt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe aus. Dafür beantragt er bei der Richterin eine Geldstrafe von 900 Euro. Die verkündet Richterin Wera Luckhardt dann auch in ihrem Urteil. In seinem Schlusswort betont der Mann, dass es ihm leid tue und er einfach nicht überlegt habe, was wieder auf ihn zukommen könne.