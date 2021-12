Gerichtsverfahren in Gotha: Pakete angeblich unterm Sitz versteckt

Gotha. Ein Paketbote musste sich vorm Amtsgericht Gotha verantworten, weil er Zustellungen unterschlagen haben soll.

Im Grunde genügt ein Blick in den Computer und der Empfänger weiß, wo sich sein Paket momentan befindet und wann etwa es ihm übergeben wird. Dazu wird es auf seinem Weg dahin wieder und wieder gescannt. Das hat auch den Vorteil, dass es Langfingern immer schwieriger gemacht wird, sich Pakete auf dem Weg zum Adressaten unter den Nagel zu reißen.

Heute sitzt ein ehemaliger Paketbote auf der Anklagebank am Amtsgericht Gotha, dem genau das vorgeworfen wird. Er habe, so die Staatsanwaltschaft, einige der ihm auf seiner Tour zugeordneten Sendungen nicht eingescannt und im Führerhaus unter der Beifahrerbank versteckt. Damit ist der Tatbestand des Diebstahls erfüllt.

Angeklagter weist die Anschuldigung von sich

Der Angeklagte aber leugnet das kategorisch. Er ist sich gewiss, eine andere Person habe die Pakete versteckt. Warum, weiß er nicht, argwöhnt jedoch, irgendwer habe ihm eins auswischen wollen.

Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Viola Steigerwald will zunächst ergründen, wie mit den Sendungen verfahren wird, wenn diese beim Transportunternehmen ankommen, in dem der Angeklagte beschäftigt war. Hilfreich ist der damalige Vorarbeiter, der im Zeugenstand erklärt, wie das in seiner Ex-Firma funktionierte.

Vorm Einscannen für den Transport von der Liste verschwunden

Die von Lastwagen angelieferten Pakete werden vom Fahrer gescannt, das gleiche tut darauf ein Mitarbeiter der Auslieferungsfirma. Dann bekommt jede Sendung eine Nummer, die der jeweiligen Tour entspricht. Die Fahrer nehmen ihre Pakete vom Laufband, scannen sie ihrerseits ein und verladen sie im Transporter. Und dann geht’s auf Tour.

Nur an diesem Tag im März vor mehr als zwei Jahren nicht. Weil der Computer vermeldete, dass einige Sendungen fehlen, ordnete der Chef eine Kontrolle an. Das Ergebnis ist bekannt. Allerdings ergibt die Beweisaufnahme, dass nicht nur der Angeklagte, sondern so ziemlich jeder, der sich zu dem Zeitpunkt im Unternehmen aufhielt, die Gelegenheit hatte, die Pakete zu verstecken, ehe sie eingescannt wurden. Das bestätigt auch der Zeuge in seiner Aussage. Der Angeklagte erzählt, dass er vom Chef ausersehen war, so etwas wie einen Vorarbeiterjob zu bekommen. Möglicherweise, mutmaßt er, wurden deshalb von einem Neider die Dinge in seinem Auto versteckt.

Nach plattem Reifen: Fünf Stunden auf Hilfe gewartet

Er erzählt auch, dass er eine Woche lang mit einem Auto fahren musste, dessen Tüv längst abgelaufen war. Und einmal hatte er einen Plattfuß. Ein Radwechsel war nicht drin, weil sich auch das Reserverad als unbrauchbar erwies. Fünf Stunden habe er auf Hilfe aus dem Transportunternehmen gewartet, bis gegen 18 Uhr endlich jemand kam. Und dann musste er die Pakete noch ausliefern.

Richterin Steigerwald sieht keine lückenlose Beweiskette gegeben und regt an, das Verfahren einzustellen. Die Staatsanwältin will dem nicht so einfach zustimmen, zumindest eine Geldauflage hält sie für geboten, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Der Angeklagte, mittlerweile in Kurzarbeit, stimmt nach Absprache mit seinem Pflichtverteidiger zu.

Aufgrund seiner Einkommensverhältnisse wird die Summe auf 500 Euro festgelegt. Zahlbar ist sie in zwei Raten. Über das Geld kann sich der Gothaer Kreisverband der Behinderten freuen.