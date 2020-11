Ein Strommast in Thüringen. (Symbol-Foto)

Gerichtsverhandlung in Gotha: Streit um einen schiefen Mast

Die Frage ist, ob der Mast erst durch den Aufprall des Autos in Schieflage geriet oder ob er sich zuvor schon bedenklich in Richtung Haus neigte. Jedenfalls ist sie für den Verteidiger der Angeklagten entscheidend. Die Staatsanwältin sieht das anders. Für sie ist das unerheblich, weil die Frage gar nichts mit dem Unfall an sich zu tun hat.