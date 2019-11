Der Emleber Autor Eckart Höttermann beschreibt Leben und Landschaft an der Helbe.

Gotha. Ein Buch erzählt davon, wie vor 700 Jahren Menschen unweit von Sömmerda künstliche Wasseradern anlegten. Es gibt manche Ähnlichkeiten zum Leinekanal in Gotha.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichte eines Flusses

„Die Helbe – Landschaft, Mühlen und Geschichte eines Flusses“, so nennt sich das Buch von Eckart Höttermann aus Emleben. Da die erste Auflage bereits nach kurzer Zeit vergriffen war, erscheint Anfang Dezember eine zweite, erweiterte Auflage, teilt der Autor mit.

Im Unterlauf der Helbe gibt es künstliche Nebenbäche, die vor etlichen Jahrhunderten gebaut wurden und mit zu den ältesten Wasserbauwerken Thüringens gehören. Den nördlichen künstlichen Helbearm nennt man Schwarzburger Helbe, den südlichen Sächsische Helbe. Dieser wurde im 14. Jahrhundert angelegt, um die Stadt Weißensee und die dortige Runneburg mit Wasser zu versorgen.

Eckart Höttermann, Jahrgang 1949, beschreibt in dem Buch ausführlich dieses Flussgebiet, welches schon früh zum Thüringer Königreich gehörte. Die Thüringer Landgrafen ließen sich dort nieder und festigten ihre Macht durch die Anlage von Burgen, wie die der Runneburg. Höttermann schildert eindrucksvoll die Schönheit der Flusslandschaft, der Dörfer, Kirchen, Mühlen und taucht nicht nur in deren Geschichte ein, sondern auch in die Flora und Fauna des Gebietes.

Dass sich die Landschaft auch wunderbar zum Wandern und Radeln eignet, vergisst er in dem reich bebilderten Werk nicht zu erwähnen.

Die Sächsische Helbe, er bezeichnet sie als Schwester des Gothaer Leinakanals, versorgte nicht nur die Mühlen in Weißensee, sondern auch die um Greußen mit Wasser. Weitere Parallelen zum Leinakanal: Es war Landgraf Balthasar, der den Bau veranlasste, denn sein Zweitsitz befand sich auf der Runneburg. Recherchen des Autors ergaben, dass der Erbauer des Leinakanals vermutlich auch der der Sächsischen Helbe war: ein Augustinermönch namens Conradus.

Beide Städte, Gotha und Weißensee, waren Landgrafenstädte ohne größeres Fließgewässer. Von 1366 bis 1369 entstand der Leinakanal und von 1378 bis 1385 die Sächsische Helbe.