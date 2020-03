Barbara Klose, hier an ihrem Stand auf der Kunstmesse Artthuer in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten in Bildern zur Bibel und über das Leben

Heiter und beschwingt scheint Jesus zu tanzen, inmitten einer herrlich farbigen Landschaft. Barbara Klose erzählt Geschichten, Geschichten der Bibel, der Welt und über das Leben. Zu sehen ab Sonntag, 15. März, im Augustinerkloster Gotha.

Barbara Klose wurde 1948 in Walsleben, Kreis Neuruppin, geboren. Seit 1958 lebt die gelernte Verlagsbuchhändlerin in Gotha. Eine Kunsthochschule hat sie nicht absolviert; sie ist Autodidaktin und trotzdem ist sie mit der Kunst erfolgreich, über die Landesgrenzen hinaus. Willkommen im Paradies der Farben, könnte man zu ihren Bildern sagen. In heiteren und duftigen Farben erlebt man in den Bildern von Barbara Klose die Kraft der Farben, das kleine Paradies, das Wilde vom Garten Eden und immer wieder Leuchtkraft.

Malen ist für Barbara Klose schon immer zu einer eigene Passion geworden, ihr Blick geht in die Details, in die Natur und er ist heiter und lebendig zugleich ist. Die Künstlerin hat sich als Malerin mit naiver Handschrift etabliert. Wenn sie kraftvoll mit den bunten Farben ihre fantasievollen Bilder, Motive und Formen malt, dann entsteht auf dem Malgrund immer wieder Tiefgründiges und auch der Gedanke vom verlorenen Paradies, auch, wenn es leicht, luftig oder heiter wirkt. Ihre Verwandtschaft zu den Naiven des 20. Jahrhunderts leugnet sie nicht.

In der Ausstellung zeigt sie in der Schöpfung, es ist ihre Schöpfung, ihr Gedanke über Schöpfung und sie erzählt langsam von der Menschwerdung. Ihre christlichen Bildmotive sind: Adam und Eva, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Barbara Klose malt jene Schutzräume und Adam und Eva stehen inmitten im Paradies. Dabei zeigt sie in der üppigen Baummotivik ihre Traumzauberbäume. Mit der Vielzahl von Blüten, Blättern und Farben lockt sie uns in Paradies der Kunst. Entfernt von der Dramatik der Zeit, zeigt sie ihre verspielten Blicke.