Geschichten vom Hofleben in Gotha

Schloss Friedenstein in Gotha. Hier findet am 29. Juni eine Führung in historischen Kostümen statt.

Einblicke in das Leben der Herzöge erhalten interessierte Teilnehmer bei einer Führung durch Schloss Friedenstein in Gotha. Diese findet am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr statt. Die Oberhofmeisterin von Wangenheim erzählt bei ihrer Führung Geschichten vom Hofleben, wie beispielsweise über holsteinische Prinzessinnen oder tollkühne Männer in fliegenden Kisten. Anmeldung per Mail anservice@stiftung-friedenstein.de oder Tel.: 03621/ 823 4200.