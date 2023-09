Geschichten vom Überleben: Yonat Schlezinger kommt nach Gotha

„Gotha diskutiert“ findet in der Aula der Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha statt.

Gotha. Zeitzeugin Yonat Schlezinger ist zu Gast bei „Gotha diskutiert“. Die Israelin hat Wurzeln in Gotha.

An der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ (KGS) wird am Dienstag, 26. September, 18 Uhr, die Veranstaltungsreihe „Gotha diskutiert“ fortgesetzt. In der Aula zu Gast ist diesmal Yonat Schlezinger. Sie ist Zeitzeugin des Folgen der Shoah.

1953 im Kibbuz in Zichron-Yaakov in Israel geboren, kann Yonat Schlezinger auf eine bewegte Familiengeschichte zurückblicken, denn ihre Eltern stammten aus sehr unterschiedlichen Kulturen und überlebten die Shoah. Schlezingers Vater war ein aus Gotha stammender Jude. Die Mutter stammte aus dem Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Polen.

Die Tochter wird für alle Interessierten ihr Familienalbum öffnen und über das Schicksal ihrer Eltern zwischen 1914 bis 1949 berichten – eine Geschichte, die viele jüdische Familien aus Deutschland und Polen in ähnlicher Weise durchlitten. „Wie ist das, wenn die Eltern die einzigen Überlebenden der Familie sind? Wie schafft eine Familie den Neuanfang in schwierigen Zeiten?“ sind Fragen, die an diesem Abend im Fokus stehen. „Gotha diskutiert“ ist eine Vortrags- und Diskussionsreihe an der KGS. Sie wird mit Programmen des Bunds und des Landes befördert.