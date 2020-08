Am Sonntag kontrollierte die Polizei in Gamstädt die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. (Symbolfoto).

Gräfentonna. Bereits am Sonntag führte die Polizei in Gamstädt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Von über 1800 Verkehrsteilnehmern fuhren 190 zu schnell.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, fand die Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag in Gamstädt (Landkreis Gotha) zwischen 10.15 Uhr und 16.45 Uhr in einer 50er-Zone statt. Insgesamt passierten demnach über 1800 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Insgesamt 190 Verkehrsteilnehmer wurden mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt.

Der Schnellste wurde mit 109 km/h gemessen.