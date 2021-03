Zwei besonders ignorante Raser gingen der Polizei am Mittwoch bei Geschwindigkeitskontrollen in Gamstädt und in Crawinkel ins Netz.

Geschwindigkeitskontrollen in Gamstädt und Crawinkel

Fahrverbote und Bußgelder erwarten zwei Raser, die in Gamstädt und Crawinkel statt der jeweils erlaubten 100 km/h weit schneller fuhren. In Gamstädt wurde ein Temposünder mit 158 km/h und in Crawinkel mit 166 km/h geschnappt.

Die Polizei hatte am Mittwoch zwischen 6 und 9.30 in Gamstädt bei 1330 Fahrern die Geschwindigkeit geprüft. Insgesamt gab es nur neun Verstöße.

Binnen fünf Stunden passierten am gleichen Tag an der Messstelle in Crawinkel 910 Fahrzeuge die Geschwindigkeitskontrolle. Sechs davon verstießen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit.