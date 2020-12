Geteilte Meinungen zum Denkmal am Altstadtforum in Gotha

„Ich brauche beim Einkaufen nicht die Erinnerung“, sagt Passant, angesprochen auf das Denkmal, das in einem Durchgang des neugebauten Altstadtforums an den Standort der Synagoge in Gotha erinnert. Die Straßenumfrage führen Jugendliche, die am Workshop „Memory Walk“, zu deutsch Erinnerungsgang, der Stiftung Schloss Friedenstein teilnehmen. Das Ergebnis des Projekts sind zwei Kurzfilme, die der Frage nach der Bedeutung von Erinnerungskultur in Gotha nachgehen.

In das Altstadtforum fügt sich ein Gedenkort ein, der an die Gothaer Synagoge erinnert, die wenige Schritte davon bis 1938 stand und in der Pogromnacht zerstört wurde (Archiv-Foto). Foto: Wieland Fischer