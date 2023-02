Rund 200 Lkw frequentieren Tag und Nacht das Gelände der Rewe Logistik in Kornhochheim. Die Firma gehört zu den großen Unternehmen in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt (Archivbild).

Gewerbesteuer sorgt für Mehreinnahmen in Nesse-Apfelstädt

Nesse-Apfelstädt. Die Gemeinde Nesse-Apfelstädt rechnet dennoch mit finanzieller Belastung. Gründe sind Auswirkungen des Krieges und der Pandemie.

Trotz Corona-Pandemie und Ukrainekrieg mit steigenden Energie- und Unterhaltungskosten konnten in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt im abgelaufenen Haushaltsjahr die geplanten Einnahmen weitestgehend erzielt werden. Wie es in der Jahresrechnung heißt, verzeichnete die Gemeinde bei den Gewerbesteuereinnahmen sogar wesentliche Mehreinnahmen. Auf rund 3,3 Millionen Euro haben sich die Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

Dennoch rechne die Gemeinde in künftigen Jahren durch die Auswirkungen des Krieges und der Pandemie damit, finanziell stark belastet zu werden, geht aus der Erläuterung zur Jahresrechnung 2022 weiter hervor. Sie wird am Donnerstag, 23. Februar, dem Gemeinderat vorgestellt.

Insbesondere die hohe Umlage für den Landkreis, stark steigende Kosten für Energie und steigende Personalausgaben dürften dazu führen, dass in den kommenden Jahren der Spielraum für Investitionsprojekte abnehme. Wichtig sei dennoch die Weiterführung der infrastrukturellen Maßnahmen im Straßenbau und der abwassertechnischen Erschließung der Ortsteile.

Das Volumen des Haushaltsplanes der Gemeinde Nesse-Apfelstädt betrug fast zwölf Millionen Euro.