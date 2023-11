Gewerkschaft fordert Qualifizierungsoffensive im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Vieles wird digitaler. Die Gewerkschaft NGG will mehr Weiterbildung in den Betrieben im Landkreis Gotha.

Nach Feierabend setzen viele auf Fitness – Joggen, Schwimmen, Radfahren, Krafttraining. Dabei kommt in den Stunden davor ein anderes Training zu kurz: die „Job-Fitness“. Denn das Fitmachen für den eigenen Arbeitsplatz spielt in vielen Betrieben keine Rolle, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie appelliert an die 3220 Firmen im Kreis Gotha, mehr in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten zu investieren.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat die Arbeitsagentur nach Angaben der Gewerkschaft lediglich 25 berufliche Weiterbildungen für Beschäftigte im Kreis gefördert. Betriebe sollten die Angebote der Arbeitsagentur intensiver nutzen, heißt es.

Beschäftigte dürfen nicht auf der Strecke bleiben

„Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Vieles wird digitaler. Ein wichtiger Punkt ist auch das Energiesparen bei Produktionsprozessen. Das spielt alles eine immer größere Rolle. Beschäftigte dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Sie müssen die Chance bekommen, sich mit einer passenden Weiterbildung für neue Ansprüche im Job fit zu machen“, so Jens Löbel von der NGG.

Dafür brauche es engagierte Unternehmen. Ebenso müsse der Betrieb Geld in die Hand nehmen. „Allerdings bieten funktionsfähige Digitalstrategien vielen Unternehmen im Kreis Gotha auch die Chance, enorme Schritte nach vorn zu machen“, sagt Löbel. Die digitale Transformation sei heute ein Muss.

„Insbesondere ältere Beschäftigte sind für den digitalen Arbeitsalltag nicht gewappnet. Den Umgang mit neuer Betriebssoftware lernt man nicht einfach nebenbei“, so Löbel. Die NGG fordert deshalb von Betrieben und Politik, sich für eine „Qualifizierungsoffensive“ stark zu machen.