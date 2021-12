Gierstädt: Fahner Frucht bleibt erneut auf Glühwein sitzen

Gierstädt. Dieses Jahr ist das Problem wegen der nicht geklärten Situation zu den Weihnachtsmärkten noch größer als 2020.

Voller Hoffnung hat Fahner Frucht, eine hundertprozentige Tochter der Genossenschaft Fahner Obst, in diesem Jahr Glühwein in 30- und 50-Liter-Fässern produziert. Das ist mehr als im vergangenen Jahr. 2020 war lange vor der Adventszeit klar, dass es wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsmärkte geben würde.

2021 sah es zunächst besser aus. Doch unter anderem in Thüringen, einem Hauptabsatzgebiet für das Heißgetränk, mussten die Märkte nur wenige Tage nach der Eröffnung wieder schließen, genau wie in Sachsen, wo der Gierstädter Betrieb ebenfalls treue Abnehmer hat. Fahner Glühwein würde in der Adventszeit eigentlich an Ständen zum Beispiel in Erfurt, Gotha, Weimar, Jena, Eisenach, Saalfeld, Meiningen, Nordhausen und Dresden ausgeschenkt.

Etwas Absatz von Glühwein in Hessen

„Nun haben wir dieses Jahr unsere Glühwein-Fässer nicht nur für erhebliche Logistik-Kosten erst zu den Märkten transportiert, sondern die meisten voll davon auch wieder zurückgeholt“, sagt Florian Steinbrück, operativer Geschäftsführer von Fahner Frucht. „Denn wir handeln damit in der Regel in Kommission, und das auch schon vor der Corona-Pandemie, was wir als wichtige Dienstleistung für unsere langjährigen Geschäftspartner betrachten.“ Deshalb würden sich die Großgebinde nun wieder im eigenen Lager stapeln – höher als im vergangenen Jahr.

Lediglich in Hessen werde die Gierstädter Firma derzeit noch etwas von dem weihnachtlichen Heißgetränk los. Dort gebe es durch andere Corona-Regeln als in Thüringen und Sachsen noch Weihnachtsmärkte mit Glühwein-Ausschank, so Florian Steinbrück. „Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Zwei Jahre kann das Getränk eingelagert werden

Seit zehn Jahren gehöre Glühwein inzwischen zum Sortiment. „Und es lief immer besser mit diesem Produkt“, verweist Florian Steinbrück auf die Entwicklung. Glühwein machte zuletzt normalerweise gut zehn Prozent des Jahresumsatzes von Fahner Frucht aus – vor der Corona-Pandemie.

Dem Geschäftsführer und seiner Belegschaft bleibe nur, erneut aufs nächste Jahr zu hoffen. „Zwei Jahre hält sich der Glühwein in unseren Fässern ohne Qualitätsverlust. Wenn es 2022 wieder Weihnachtsmärkte geben kann, wäre uns geholfen. Wenn nicht, wird es ganz schwierig“, sagt Florian Steinbrück im Hinblick auf die vollen Lager. Er wünscht sich dann auf jeden Fall rechtzeitig eine klare Entscheidung dazu, ob Weihnachtsmärkte veranstaltet werde dürfen. Dann könne man sich darauf einstellen. „So wie dieses Jahr darf es jedenfalls nicht wieder laufen.“

Glühwein ist im Einzelhandel dieses Jahr etwas mehr gefragt

Angesichts der aktuellen Situation sei es auch nur ein kleiner Trost, dass Glühwein in den Ein-Liter-Flaschen für den Einzelhandel etwas mehr gefragt sei als normalerweise. „Wir haben dieses Jahr auch keine Kurzarbeit im Betrieb und produzieren bis in der Woche vor Weihnachten weiter“, sagt der Geschäftsführer.

Neben Glühwein in zehn Sorten, davon zwei alkoholfreie, stellt Fahner Frucht vor allem Säfte und Nektare her. Allein 6000 Tonnen Äpfel werden pro Jahr dafür verarbeitet, und etwa fünf Millionen Literflaschen aus Glas werden jährlich gefüllt. Dazu kommen Zehn-Liter-Kanister oder -Boxen für Säfte.