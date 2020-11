Gierstädt: Fahner Frucht wird Glühwein für Weihnachtsmärkte nicht los

Eigentlich wäre jetzt die Hoch-Zeit für ein Produkt der Firma Fahner Frucht. Auf Weihnachtsmärkten in ganz Thüringen und darüber hinaus würden sich Tausende den Glühwein schmecken lassen, der in Gierstädt hergestellt worden ist. Doch die Corona-Pandemie führte zur Absage der Märkte – und Fahner Frucht wird sein dafür vorrangig in 30- und 50-Liter-Fässer abgefülltes Getränk dieses Jahr nicht los.

„Seit neun Jahren gehört Glühwein inzwischen zu unserem Sortiment. Und es lief immer besser mit diesem Produkt. Wir stellen inzwischen zehn Sorten her, davon zwei alkoholfreie“, sagt Florian Steinbrück, operativer Geschäftsführer von Fahner Frucht, einer hundertprozentigen Tochter der Genossenschaft Fahner Obst.

Wenn er gefragt wird, welche Weihnachtsmärkte in Thüringen damit beliefert werden, sei es für ihn einfacher aufzuzählen, welche nicht. Er nennt trotzdem einige Beispiele für Lieferadressen: „Fahner Glühwein wurde in der Adventszeit an Ständen in Erfurt, Gotha, Weimar, Jena, Eisenach, Saalfeld, Meiningen und Nordhausen ausgeschenkt. Wir haben aber auch Kunden in Kassel, Paderborn und Dresden.“

Flaschen für Gastronomie stehen ebenfalls auf Halde

Der Glühwein mache normalerweise gut zehn Prozent des Jahresumsatzes von Fahner Frucht aus, „diesen Einschnitt merken wir also schon“, so Steinbrück. Außerdem produziert die Firma in Gierstädt Säfte, Nektare und Weine. Allein 6000 Tonnen Äpfel werden pro Jahr verarbeitet, und etwa fünf Millionen der Literflaschen aus Glas werden jährlich gefüllt.

Dazu kommen Zehn-Liter-Kanister oder -Boxen. Für die Gastronomie werden zudem Flaschen mit 0,2 Litern angeboten. „Die stehen wegen der Schließung der Gaststätten und Hotels bei uns nun ebenfalls auf Halde – genau wie die Glühweinfässer.“ Zum Glück könnten die Getränke gelagert werden, auch wenn dafür bereits zusätzliche Flächen angemietet werden mussten. Und die Mitarbeiter des Betriebs gehen wegen der Absatzprobleme ab nächste Woche zu 50 Prozent in Kurzarbeit.

Weiße Glühweinsorten immer mehr im Trend

„Zum Glück laufen die Saft- und die Glühweinproduktion in Flaschen für den Handel weiter. Wir wissen noch nicht, ob die Leute nun, da es keine Weihnachtsmärkte gibt, mehr Glühwein zu Hause trinken. Das wird erst nächste Woche so langsam erkennbar sein.“

Glühwein im Thermobecher wird dieses Jahr nur selten ausgeschenkt, da es keine Weihnachtsmärkte gibt. Foto: Claudia Klinger

Glücklicherweise sei noch nicht der komplette Glühwein-Bedarf für die Weihnachtsmärkte produziert und in die Fässer gefüllt worden. „Wir schaffen immer einen gewissen Vorlauf. Dann schauen wir mit dem Beginn der Märkte erst mal, welche Sorten in der aktuellen Saison besonders gefragt sind, um diese dann dem Bedarf entsprechend nachzuliefern“, sagt der Geschäftsführer. Der klassische rote Glühwein habe bisher noch die Nase vorn gehabt, „doch weiße Sorten holen auf“. Fahner Frucht habe neuerdings auch einen Marille- und einen Rosé-Glühwein im Angebot.

Hoffen auf Stand beim Grünen Klassenzimmer

Als Grundlage für die Herstellung dieser Weihnachtsgetränke diene Rot-, Weiß- und nun eben auch Roséwein aus Italien auf Traubenbasis. „Glühwein geht ja ganz einfach. Er wird aus Wein, Zucker und einer Würzung gemacht. Durch die Würzung entstehen jedoch die speziellen Aromen, auch wir haben da unsere eigenen Rezepte“, erklärt Florian Steinbrück.

Er hofft, dass beim Apfel-Sonderverkauf der Fahner Obstbauern am Samstag, dem 12. Dezember, am Grünen Klassenzimmer in Gierstädt an der frischen Luft auch ein Stand genehmigt wird, an dem der eigene Glühwein ausgeschenkt werden darf – wenigstens für ein bisschen Vorweihnachtsstimmung.