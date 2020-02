Gierstädt. Das trockene Klima beeinträchtigt auch in kalten Monaten die Obstbäume. Kommt im Frühling der Frost, soll in Gierstädt eine Eisschicht schützen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gierstädt: Obstbäume trotzen warmen Winter

Dicht stehen die Apfelbäume am Ortsrand von Gierstädt beieinander. Noch hat kein Schnee den Boden der Plantage bedeckt und allmählich läuft dem Winter die Zeit davon. Schon im nächsten Monat könnte es grün aus dem Holz sprießen, doch die noch kahlen Äste zeigen nicht, was in ihnen vorgeht. „Den Schaden sieht man erst, wenn die Blüte da ist“, sagt Hendrik Kraft, Geschäftsführer von Fahner Obstbau. Wie sich der wechselhafte Winter auf die Ernte auswirkt, kann er noch nicht abschätzen.

Äpfel mit Frostringen wurden 2019 in der Fahner Höhe geerntet. (Archiv-Foto) Foto: Claudia Klinger Bis jetzt sei es noch nicht schlimm, sagt er. Natürlich fehle Niederschlag. Doch noch habe der überdurchschnittlich warme Winter keine sichtbaren Auswirkungen. Zuletzt lag das Temperaturmittel über vier Grad Celsius, während es im Normalfall etwa ein Grad warm sein sollte. Die Wärme reiche jedoch noch nicht, um die Bäume austreiben zu lassen, versichert Kraft. Denn die Pflanzen werden über das Hormon Abscisinsäure gesteuert, dass das Wachstum hindert. In längeren Wärmeperioden baut es sich ab und löst den Trieb aus. Es brauch also mehrere aufeinanderfolgende warme Tage, um die Pflanze glauben zu lassen, es sei Frühling. 2019 brachte Kälteschock, Sonnenbrand und Hagelschäden Gefährlich werden den Obstbäumen schnelle Wechsel, etwa wenn sie schon blühen und es in der Nacht friert. Die Frostnächte vom April 2019 haben auf Äpfeln der vergangenen Ernte helle Ringe hinterlassen. Auf den Geschmack hat sich der Kälteschock jedoch nicht ausgewirkt. Sonnenbrand hingegen verfärbte die Äpfel braun und macht sie minderwertig. Auch Hagel dezimierten die Ernte. „2019 haben wir alle Wetterextreme zu spüren bekommen“, sagt der Fahner-Obstbau-Chef. Doch die Bäume seien widerstandsfähig, sie hätten Reserven. Wenn bloß ein Fünftel der Blüten durchkommen, reiche das für eine erfolgreiche Ernte. Sollte es in der Blütezeit zu Frost kommen, werden die Bäume mit einer Eisschicht überzogen. Für die Frostschutzberegnung werden die Blüten gezielt besprüht, wodurch sich Kristallisationswärme freisetzt und die Pflanze schützt. Im Sommer wird Wasser zudem genutzt, um die Bäume bei großer Hitze zu kühlen. „Für all das brauchen wir große Mengen Wasser“, sagt Hendrik Kraft. Extrem heiße Sommertage haben 2019 auf vielen Äpfel Sonnenbrand hinterlassen. (Archiv-Foto) Foto: Claudia Klinger Talsperrenwasser soll bis Gierstädt fließen Gegen die Trockenheit soll künftig auch Talsperrenwasser eingesetzt werden. Denn von der Westringskaskade, die Wasser von den Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser nach Erfurt leitet (unsere Zeitung am 15. Januar), soll auch eine Leitung ab Bienstädt nach Gierstädt verlegt werden. Bis 2024 soll der Plan realisiert werden, allerdings sei die Umsetzung schwierig, denn die Fahner Höhe ist ein Hindernis auf der geplanten Strecke. Derzeit beschäftigt die Mitarbeiter von Fahner Obstbau der Baumschnitt auf der 1000 Hektar großen Anbaufläche. Einige Millionen Bäume haben sie noch vor sich, sagt Hendrik Kraft. Dabei sind die Apfelbäume um die 20 Jahre alt. Vereinzelte Birnen stehen bereits ein halbes Jahrhundert, doch von Zeit zu Zeit müssen ganze Anlagen gerodet werden, wenn Bäume krank sind oder die Sorte überholt ist. Zu schaffen machen der Fahner Frucht auch Schädlinge, die sich in warmen Wintern stark vermehren. „Doch dann kommen auch viele Nutztiere nach“, sagt Hendrik Kraft, und blickt optimistisch auf das Obstjahr 2020.