Gipfeltour und Kurort-Rundgang

Bad Tabarz. Bad Tabarz bietet geführte Wanderung an

Zwei geführte Wanderungen stehen diese Woche in Bad Tabarz wieder auf dem Plan. Am Donnerstag, 10. August, ab 10 Uhr führen Wanderleiter Olaf Blechschmidt und Hundedame Abby mit einer Gipfeltour in die Umgebung, zu Aussichtspunkten wie Gickelhahnsprung, Roter Turm und zum Aschenbergstein. Das Kuramt empfiehlt für den vierstündigen Ausflug Verpflegung mitzunehmen, wetterfeste Kleidung und robuste Wanderschuhe zu tragen. Treffpunkt ist an der Touristinformation Bad Tabarz, Reinhardsbrunner Straße 39. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kurkarteninhaber ist sie frei. Ein Rundgang durch den Ort beginnt am Samstag, 12 August, 14 Uhr ebenfalls an der Touristinformation.

Anmeldung per Telefon: 036259/5600, Mail an: info@tabarz.de.