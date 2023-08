Glasfaser für Bad Tabarz

Die Thüringer Netkom hat den Glasfaserausbau für schnelles Internet wie in Grabsleben nun auch in Bad Tabarz vorangebracht.

Bad Tabarz. Schnelles Internet wird mit Lichterfest auf dem Inselsberg in Betrieb genommen

Kommenden Mittwoch, 23. August, soll das neue Glasfasernetz für Bad Tabarz in Betrieb genommen werden. Dazu werde es auf dem Inselsberg ein symbolisches Lichtfest geben, kündigt Martin Schreiber von der Thüringen Energie AG (Teag) an. Die Zuschaltung erfolge am 23. August um 14.30 Uhr. Die Inbetriebnahme werde mit Bürgermeister David Ortmann (SPD), Vertretern der ausführenden Baufirmen und dem Geschäftsführer der Thüringer Netkom, Hendrik Westendorff, vorgenommen.