Glücksmomente in Gotha zu erleben

Gotha. Christof Jauernig gastiert mit seinem neuen Programm am 20. April in der Stadtbibliothek.

Christof Jauernig ist am Donnerstag, dem 20. April, auf Einladung des Freundeskreises der Stadtbibliothek um 19 Uhr im Hanns-Cibulka-Saal zu Gast. Er kommt mit seinem Programm „Eintausendmal Lebensglück: Erinnern, was zählt.“ Es geht dabei um Glücksimpressionen, eingesammelt in 60 Städten. Dabei handelt es sich laut Ankündigung um eine Collage aus Wort, Bild und Klang.

In einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Christof Jauernig, wie er auf die Idee gekommen ist, Besucher seiner Veranstaltungen nach deren persönlichen Glücksmomenten zu fragen und wie daraus ein neues Bühnenprogramm werden konnte.

Viele Zettel wanderten in die aufgestellte Glücksbox

In meinen vorhergehenden Veranstaltungen war es in den anschließenden Fragerunden sehr oft darum gegangen, wie sich mein eigenes Leben zu einem entwickelt hatte, das sich für mich jetzt sehr viel glücklicher anfühlte. Irgendwann habe ich mich da gefragt: Was aber macht eigentlich die vielen Menschen glücklich, die mir da gegenüber sitzen? Also habe ich ab dann auf jeden Publikumsplatz einen Zettel gelegt mit der Frage nach einem besonderen persönlichen Glücksmoment“, so Christof Jauernig.

Irgendwann hatte er in seiner kleinen weißgrünen Pappbox 1.000 Antworten zusammen, gesammelt in 60 Städten. „Und was da zusammenkam, hat mich selber so berührt, dass schnell klar war: Das muss zurück zu den Menschen.“ So sei das Bühnenprogramm, das jetzt in Gotha zu erleben ist, entstanden.

Karten für zwölf Euro für Freundeskreis-Mitglieder und 16 Euro für Nicht-Mitglieder gibt es im Vorverkauf in der Stadtbibliothek Gotha und am 20. April ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.