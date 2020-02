Gotha. Im Gymnasium Ernestinum in Gotha geht es bei einem Vortrag der Goethe-Gesellschaft um Goethes Abschied von Alteuropa.

Goethe Gesellschaft bietet Vortrag in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goethe Gesellschaft bietet Vortrag in Gotha

Die Goethe-Gesellschaft Gotha lädt interessierte Besucher am Dienstag, 25. Februar, ins Gymnasium Ernestinum ein. Ab 19 Uhr hält Reinhard Laube aus Weimar einen Vortrag über „Goethes Abschied von Alteuropa – Gräber, Gärten und Erinnerungen“.

Im Zuge der revolutionären und kriegerischen Umbrüche um 1800 wurden der Begriff und das Bewusstsein eines epochalen und irreversiblen Abschieds von „Alteuropa“ geprägt. Dies werde exemplarisch sichtbar am veränderten Umgang mit den Toten und ihren Gräbern sowie an neuen Formen der Erinnerung in Gärten und Sammlungsräumen.

Reinhard Laube ist Historiker und wissenschaftlicher Bibliothekar. Seine wissenschaftshistorische Dissertation entstand am Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte. Der Eintritt zum Vortrag im Hörsaal des Gymnasiums ist frei. Um eine Spende wird gebeten.