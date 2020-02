Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goldbacher Band spielt um Geld im Radio

Die Band Barmy Rote aus Goldbach spielt am 17. Februar um 6.40 Uhr im Frühprogramm von MDR Thüringen um 500 Euro. Das teilte der Radiosender mit. Die Band gibt es seit etwa zehn Jahren mit wechselnder Besetzung. Sie spielt eigene Songs, drei Alben gibt es inzwischen. Damit lassen sich bei Live-Auftritten rund zweieinhalb Stunden bestreiten – meist in der Umgebung von Gotha, aber auch in Arnstadt oder, wie im vergangenen Jahr, bei einem Auto- und Motorradtreffen in Hessen. Auch in Tschechien haben sie schon gespielt. Als nächstes steht ein Auftritt in Bamberg an.

Die Herausforderung beim Morgenhahnspiel ist, täglich eine Frage aus Sport, Aktuellem, eigenem Themengebiet, Natur oder Musik zu beantworten. Das Geld will die Band ins Equipment stecken.