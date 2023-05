Goldene Rettungsdecken als Zeichen gegen Intoleranz in Gotha

Der Verein Art der Stadt Gotha hat seine Schaufenster an der Friedrichstraße am Tag der Befreiung golden verhüllt und beteiligt sich an der Aktion „Gold statt Braun Gotha“

Der Kulturverein Art der Stadt Gotha beteiligt sich am Tag der Befreiung, 8. Mai, an der Erinnerungsaktion „Gold statt Braun“ und hat einen Teil der Schaukästen an der Friedrichstraße Gotha mit goldenen Rettungsdecken verhüllt. Die Schaukästen liegen gut sichtbar zur lebendigen und zentral gelegenen Ekhofplatz. Normalerweise werden hier Kunstwerke lokaler Kunstschaffender ausgestellt und das Kulturprogramm von „Art der Stadt“ vorgestellt.

Am Montag, dem 8. Mai, jährt sich der Tag der Befreiung vom deutschen Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 78. Mal. Die Aktionswoche „Gold statt Braun“ will sowohl an die Vergangenheit erinnern als auch ein Zeichen setzen für Vielfalt, Solidarität und Toleranz in unserer heutigen Zeit. Viele Thüringer Akteure und Initiativen beteiligen sich. Visuelles Aushängeschild sind die goldenen Rettungsdecken, die die Initiative „Die Vielen“ als Zeichen eingeführt hat und die auf unzähligen Demonstrationen und in den sozialen Netzwerken zu sehen sind.

Signal für Humanität und Hilfestellung

Die glänzende Rettungsdecke stehe als verbindendes Signal einerseits für die Humanität und Hilfestellung gegenüber Menschen in Not und für die Offenheit, Menschen, die Hilfe benötigen, Schutz zu bieten, so „Art der Stadt“-Sprecher Bernd Seydel über die Intention des Vereins „Die Vielen“.

Anlässlich der Aktion „Gold statt Braun“ wolle der Gothaer Kulturverein hier ein Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und neurechte Ideologien und für eine vielfältige und offene Gesellschaft, die alle willkommen heiße.