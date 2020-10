Gospiteroda: Feuerwehrleute empfangen Minister

Mit der Freiwilligen Feuerwehr Gospiteroda profitiert in kürzester Zeit bereits der dritte Vereins aus dem Kreis Gotha aus den Überschüssen der Staatslotterie (Symbolbild).

Einen Lottomittelbescheid in Höhe von 2300 Euro erhält die Freiwillige Feuerwehr Gospiteroda am Montag von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Mit dem Geld soll auch die Jugendfeuerwehr im Ort gefördert werden. Die Anschaffung neuer Sitzmöglichkeiten für die Jugendfeuerwehr steht auf dem Wunschzettel des Vereins. Zugleich will der Minister einen Eindruck von der Ausbildung der Jugendfeuerwehr vor Ort zu gewinnen, heißt es aus dem Innenministerium.

Bereits vergangene Woche konnten sich die Friedrichrodaer Bergteufel und der Heimat- und Feuerwehrverein Hausen über Überschüsse aus der Staatslotterie in Höhe von insgesamt mehr als 11.000 Euro freuen.