Goth‘sches Dinner und Fest zwischen den Jahren im Kreis Gotha

Kreis Gotha Ausgehtipps für das letzte Wochenende des Jahres im Kreis Gotha: Konzerte und Läufe zum Jahresausklang. Markttreiben in Friedrichroda. Rauhnacht in Bad Tabarz

Musikalisch und sportlich klingt das Jahr 2023 im Kreis Gotha aus. Und im Kulturhaus heißt es wieder „Alles genausu wie voors Joahr, Herzoochin Sophie?“beim „Dinner auf Goth‘sch“.

Den größten Zulauf erhofft die Stadt Friedrichroda zu ihrem angestammten Fest zwischen den Jahren, beim Markttreiben zwischen Weihnachten und Silvester in der Kirchgasse, der Hauptstraße, der Schillerstraße und auf dem Kirchplatz. Am Freitag, 29. Dezember, 11 Uhr wird das Fest von Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) am Kirchplatz eröffnet. Das Bühnenprogramm reicht von Live-Musik mit der „Eichsfeld3-Partyband“ über Kinderprogramm mit Mädchen und Jungen aus Ernstroda bis hin zu einer Schwarzlicht-Tanzshow. Eine Feuershow gibt es zum Abschluss des Tages, gegen 17.30 Uhr, auf dem Schiller-Parkplatz.

Am Samstag, 30. Dezember, 13 Uhr setzen Sängervereinigung Harmonie, die Band „In Wood“ und DJ Dog den Reigen fort. Mundharmonika-Freunde und der Akkordeonensemble „Druckluft“ geben an beiden Tagen im evangelischen Pfarrhaus am Kirchplatz kleine Konzerte. So das Wetter mitspielt, wird ein Eisbildhauer am Samstag von 13 bis 17 Uhr auf dem Kirchplatz aus einem speziellen Klareisblock eine Eisskulptur schnitzen.

Unter den Augen des Publikums sollen in Friedrichroda zum Fest zwischen den Jahren Eisskulpturen entstehen. Christian Fischer schnitzte 2019 springende Delfine und ein Wesen aus Nixe und Pferd. Foto: Peter Riecke

In Bad Tabarz beginnt am Samstag, 17 Uhr die Rauhnacht mit einer Fackelwanderung. Von der Kukuna führt der Weg in den Kurpark Winkelhof. Ab 17.30 Uhr treten dort die Dulcimers, Tabarzer Trachtenverein, Visematenten und die Thüringer Bergteufel auf. Auch eine Feuershow erwarte die Besucher der Rauhnacht, kündigt das Kuramt an.

Deutschlands größte „Dinner“-Veranstaltung versprechen die Macher des nunmehr 16. Goth‘schen Dinner-Abends. Der Silvester-Kultklassiker ist am Samstag ab 20 Uhr im Kulturhaus Gotha als zweistündiger Theaterabend mit szenischer Lesung und Schauspiel zu erleben - mit Anja Gottschall (Herzogin Sophie), Ralph-Uwe Heinz (Diener Schluder), Andreas M. Cramer (Conférencier) und Kai Kretzschmar als Regisseur. Karten-Vorverkauf: Gotha-Information, Tel. 03621/510450.

Die Thüringer Bergteufel werden wie zum Jahresausklang 2022 auch diesmal zur Bad Tabarzer Rauhnacht im Winkelhof erwartet. Foto: Ralf Ehrlich

In der Margarethenkirche Gotha erklingt am Silvestertag ein

Konzert zum Jahreswechsel. Es spielen Alexej Barchevitch (Violine) und Jens Goldhardt (Orgel). Beginn ist 17 Uhr.

Konzerte zum Jahresausklang in Gotha, Friedrichroda und Ohrdruf

Bereits am Samstag, 30. Dezember, um 17 Uhr geben in der katholischen Kirche Sankt Borromäus in Friedrichroda, August-Eckardt-Straße, Tom Anschütz aus Friedrichroda (Orgel) und der Trompeter Alexander Huth aus Osnabrück ein Konzert. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Zum Konzert am Altjahresabend in der Trinitatiskirche Ohrdruf sind am Sonntag, 18 Uhr Bastian Uhlig (Gotha) an der Ratzmann-Knauf-Orgel und die Cellistin Tabea Hubert (Hamburg) zu erleben. „Die beiden Musiker werden ein vielseitiges Programm mit Werken des Barock und der Romantik gestalten, das gleichsam zu Rückblick, Meditation und hoffnungsvoller Voraussicht anhält“, so Pfarrerin Gundula Bomm aus Ohrdruf. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Lauffreunde rennen in Gotha und Schnepfenthal ins neue Jahr

Am Silvestertag möchten die Lauffreunde Gotha alle Laufbegeisterten zum gemeinsamen Jahresabschlusstraining einladen. Der Start erfolgt am Sonntag, 14 Uhr im unteren Teil des Schlossparks. Für Kinder ist eine kurze Strecke von 800 Metern vorgesehen. Alle Erwachsenen laufen etwa fünf Kilometer um den großen Parkteich. Auf Zeitnahme und Platzierungen werde ausdrücklich verzichtet, teilen die Lauffreunde mit. Eine Anmeldung sei nicht notwendig, auch eine Startgebühr werde nicht erhoben. Natürlich werde es danach wieder Glühwein, Tee und Fettbrote und eine kleine Aufmerksamkeit für alle großen und kleinen Läufer geben, die zum Ausklang des Jahres die Laufschuhe anziehen.

Am Ende des Jahres richten die Waltershäuser ebenfalls einen Silvesterlauf aus. Der Erlebnislauf ohne Wertung startet vor der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal am Sonntag um 10 Uhr. Organisator Kamen Pawlow weist darauf hin, dass eine Voranmeldung nicht nötig ist. Umkleideräume und Duschen der Gedächtnishalle können genutzt werden. Strecken über zwölf Kilometer und sieben Kilometer stehen zur Auswahl, auch zum Wandern und Nordic Walking. Die Kinder starten zehn Minuten nach den Erwachsenen und flitzen auf einem 1,7 km Rundkurs. Der Kurs sei so berechnet, dass sich alle Teilnehmenden gegen 12 Uhr im Haus treffen, fröhlich essen und trinken können. Nach dem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Für gute Unterhaltung will Maik Nowotny sorgen.