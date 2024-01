Gotha: 102-Jährige von erstaunlicher Vitalität

Gertrud Rydsyist am Neujahrstag 102 geworden. Tochter Steff (links) und Nachbarin Erika Schneider (rechts) gehören zu den Gratulanten.

Gotha Hochbetagte Gothaerin begeht seltenen Geburtstag. Die 102-jährige Gertrud Rydsy aus Gotha backt noch immer.

Am Neujahrstag hat Gertrud Rydsy ihren 102. Geburtstag gefeiert. Die hochbetagte Gothaerin erfreut sich einer erstaunlichen Vitalität für ihr Alter. Davon konnten sich am Folgetag Gratulanten wie Landrat Onno Eckert und Oberbürgermeister Knut Kreuch (beide SPD) überzeuge. „Ich backe noch“, berichtet die 102-Jährige stolz. Die Treppen zu ihrer Wohnung in der dritten Etage bewältigt sie nach wie vor ohne fremde Hilfe. Ansonsten werde sie von ihrer Nachbarin Erika Schneider tatkräftig unterstützt. „Die gute Seele fährt mich überall hin.“

Gertrud Rydsy wurde in Oberschlesien geboren. Während des Kriegs kam sie nach Gotha. Mit Ehemann Richard, der vor mehr als 30 Jahren starb, wurden ihr zwei Kinder geschenkt: Steffi und Dieter. wifi

