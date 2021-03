Gotha: 200 Corona-Schnelltests in zwei Stunden

Gotha. In der Gothaer Stadthalle geht ein Testzentrum an den Start. Vier Apotheken verdichten das Netz der Teststationen.

Null positive Befunde sind das Ergebnis der Corona-Schnelltests, die am Montag bis zum Mittag im Gothaer Testzentrum durchgeführt wurden. Rund 200 Menschen waren in den ersten zwei Stunden der Öffnung in die Stadthalle gekommen. Im Foyer wird das Testzentrum nun immer montags von den Mitarbeitern der Johanniter-Unfall-Hilfe aufgebaut, werden, während es an den anderen Werktagen durch den Landkreis reist. Acht Stunden lang wird täglich getestet.

Das Maskottchen der Johanniter weist auf die Einbahnstraßenregelung im Stadthallenfoyer hin. Foto: Victoria Augener