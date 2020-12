Gotha: 5000 Stimmen für Rettung der Apfelstädt

Nesse-Apfelstädt. Eine Bürgerinitiative hat Unterschriften gesammelt. Mit Bürgermeistern dreier Gemeinden und dem Landrat werden sie an den Landtag übergeben.

Die Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt setzt sich für den Schutz des Flusses ein, der immer wieder Niedrigwasser führt und mitunter ganz austrocknet. Den Grund darin sehen die Mitglieder des Aktionsbündnisses nicht nur in der anhaltenden Trockenheit, sondern auch in der Umleitung des Wassers nach Erfurt durch die Westringkaskade – ein Bauprojekt für die Bundesgartenschau 2021, das zur Bewässerung und Stromerzeugung dient. Nun will sich die Bürgerinitiative im Thüringer Landtag Gehör verschaffen.