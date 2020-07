Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Ab September wieder Kurse beim Art der Stadt

Ab September laufen neue Kurse beim Theaterverein Art der Stadt wieder an. Das kündigt Vereinssprecher Bernd Seydel an. Ein neues Werkstattheft gibt einen Überblick, was wann wie und wo stattfindet. Von Mittwoch, 15. Juli, an sei das Heft entweder direkt beim Art der Stadt, Ekhofplatz 3 im Kulturhaus, in der Stadtbibliothek, beim Temple of Cult am Hauptmarkt zu erhalten. Wer wolle, könne auch im Verein anrufen, dann werde das Heft zugeschickt oder per Email-Anhang versendet, so Seydel.

