Gotha: Auf Radfahrer eingeschlagen und geflüchtet

Geschlagen und geflüchtet

Samstag gerieten vier Personen in der Langensalzaer Straße in Streit. Zwei Unbekannte sprachen einen 20-jährigen Radler und dessen Begleiterin auf die verbotene Nutzung eines Privatwegs an. Es kam zum Wortwechsel, in dessen Folge auf den 20-jährigen eingeschlagen wurde. Er erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Angreifer kamen in Richtung Baggersee davon.

Der Radfahrer in seine Begleiterin beschreiben den einen Täter als zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, mit Glatze. Er trug dunkle Kleidung und ein schwarzes Basecap.

Der zweite Täter soll im gleichen Alter gewesen sein, besaß eine stämmige Statur, einen Bart und braune Arbeitskleidung.

Hinweise nimmt die Gothaer Polizei entgegen unter der Telefonnummer: 03621/781124.

Zwei Fahrräder gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Straße der Einheit in Gotha zwei Keller aufgebrochen und jeweils ein Fahrrad daraus gestohlen. Das erste ist ein blaues E-Bike der Marke Zündapp, Typ TRK 4.0 Alu, und hat einen geschätzten Wert von 500 Euro.

Das zweite ist silberfarben und von der Marke Cube, Typ Xcross Pro. Hinweise auch hier an oben genannte Telefonnummer.

Fahrradteile geklaut

Auch in der Gothaer Hützelsgasse wurde eingebrochen. Zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, stahlen Unbekannte Fahrradteile aus einem Kellerabteil. Konkret handelt es sich um einen schwarzen Fahrradrahmen der Marke AMR und das Fahrradschloss mit Kette.

Fahrrad-, Draht- und Kabeldiebe in der Wartburgregion unterwegs