Gotha bekommt eine neue Jugendherberge

Im Frühjahr des nächsten Jahres möchte die Baugesellschaft Gotha (BGG) mit dem Umbau der Plattenbauten an der Ecke Klosterplatz/Jüdenstraße zur Jugendherberge beginnen. „Die Baugenehmigung und Fördermittel sind beantragt, und über den Mietvertrag mit dem künftigen Betreiber wird auch schon verhandelt. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts“, sagt Christine Grund, BGG-Geschäftsführerin.

Bei der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen hatte es eine Verzögerung gegeben, „aber inzwischen läuft alles gut“. So habe sich das Planungsbüro aus Erfurt bereits mit den künftigen Nutzern, dem Landesverband Thüringen des Jugendherbergswerks, über Details verständigt, zum Beispiel für die Küche des Hauses.

Unternehmen investiert zehn Millionen Euro

Etwa zehn Millionen Euro investiert die Baugesellschaft, ein städtisches Unternehmen, damit Gotha endlich wieder Übernachtungen in einer Jugendherberge anbieten kann. „Wir hoffen auf Städtebaufördermittel, die etwa 65 Prozent der Bausumme ausmachen würden“, erklärt Christine Grund. Spätestens bis Ende 2023 soll die Jugendherberge mitten in der Stadt bezugsfertig sein. Nach jetzigem Planungsstand werde sie 148 Betten, eine Cafeteria mit 30 Plätzen, einen Speisesaal für 120 Personen und einen Tagungsraum mit etwa 200 Plätzen bieten.

„Derzeit arbeiten wir noch an einem Verkehrsleitplan, um zu schauen, wie die An- und Abfahrten von Bussen geregelt werden können“, so die BGG-Chefin. Als Parkplatz für Besucher, die mit dem Pkw anreisen, soll ein Gelände in der Cosmarstraße hergerichtet werden. Im Innenhof zwischen Jüden- und Augustinerstraße plane die BGG noch ein zweigeschossiges Parkdeck für Anwohner.

Als Anschlussprojekt zur neuen Jugendherberge soll dieses Gebäude in der Jüdenstraße voraussichtlich bis 2025 zu einem Spielehaus umgebaut werden. Foto: Claudia Klinger

„Wir brauchen eine Jugendherberge als neues touristische Angebot, das keine Konkurrenz zu Vorhandenem ist, aber die Innenstadt beleben und für zusätzliche Bildungs- und Tagungsangebote sorgen kann“, sagt Knut Kreuch (SPD), Gothas Oberbürgermeister, zu dem Vorhaben, das bereits vor zwei Jahren in einer Bürgerversammlung öffentlich vorgestellt worden war. Jugendherbergen haben in Gotha Tradition: In der Emminghausstraße 8 wurde am 24. September 1922 die erste Gothaer Jugendherberge eröffnet, erinnert Kreuch. Doch seit der Schließung des letzten Domizils in der Mozartstraße Ende 2000 habe Gotha nun schon 20 Jahre keine Jugendherberge mehr.

Seit 2010 seien zehn Standorte untersucht worden, aber erst mit einem städtebaulichen Wettbewerb für das Quartier Klosterplatz/Jüdenstraße sei ein geeigneter Platz gefunden, näher betrachtet und schließlich favorisiert worden. Die Baugesellschaft saniert das gesamte Quartier: In der Augustinerstraße ist sie bereits fertig, und auch am Klosterplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur künftigen Herberge sollen die Arbeiten noch 2020 abgeschlossen werden.

Das ehemalige Möbelhaus Simon, das in der Jüdenstraße 11 an die Plattenbauten angrenzt, soll anschließend voraussichtlich bis 2025 zum Altstadt-Spielehaus umgebaut werden. „Allerdings müssen wir dieses Gebäude jetzt erst einmal sichern. Dafür haben wir ebenfalls Fördermittel beantragt“, sagt Christine Grund.