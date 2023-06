Gotha bekommt keinen Besuch aus Somalia

Zur Teilnahme an den Special Olympics World Games, vom 16. bis 26. Juni 2023 in Berlin, haben sich vier Sportler aus dem Bodelschwingh-Hof in Mechterstädt qualifiziert: Patrick Lesser (Bowling), Sandra Bingler (Tischtennis), Michael Zentgraf und Jessica Steinbrück (beide Kraftdreikampf/von links). (Archiv)