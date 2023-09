Gotha: Bewerbung für neue Jobs

Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht.

Gotha. Angebote im Rahmen der Aktionswochen zur Fachkräftesicherung

Am Montag, 18. September, starten die Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“. Die Agentur für Arbeit Mitte beteiligt sich. „Wir spüren täglich in den Beratungen mit Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, wie hoch der Bedarf nach Qualifizierung ist“, sagt Irena Michel, Leiterin der Agentur Thüringen Mitte. In Gotha, Schöne Aussicht 5, Haus E, wird dazu am Donnerstag, 21. September von 17 bis 18.30 Uhr„Berufliche Neuorientierung“ angeboten. Es geht um Hilfestellung bei Bewerbungen. Bewerbungsmappe können mitgebracht werden.