Zum ersten Mal wird am Freitag, 9. Oktober, auf dem Gothaer Neumarkt ein sogenannter Feierabendmarkt angeboten. Initiiert wird dieser gemeinsam von der Stadtverwaltung Gotha und den Wochenmarkthändlern.

Der Markt soll unter anderem Berufstätige und Pendler ansprechen, denen der Besuch auf dem klassischen Wochenmarkt nicht möglich ist. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr präsentieren sich 18 Markthändler mit frischem Obst und Gemüse, Fisch, Pflanzen, Honig, Backwaren, Käsespezialitäten, Korbwaren, Trockenblumenkränzen, Bekleidung und weiteren Produkten. An diesem Tag findet auch der reguläre Wochenmarkt statt. Die Händler halten ihre Angebote an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr bereit. Mit dem Einkaufsangebot wollen die Markthändler zusätzliches Angebot schaffen.