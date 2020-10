Das Konzert findet in der Augustinerkirche in Gotha statt.

Leider kam das gemeinsame Singen wegen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten viel zu kurz – so auch beim Jugendchor „D’aChor – Junge Kirche Gotha singt“. Viele Auftritte mussten deshalb entfallen. Am 11. Oktober sollte das Musical „Martha und Maria“ in der Augustinerkirche erklingen. Doch auch das muss auf das nächste Jahr verschoben werden.